Золото и серебро на миллионы долларов нашли в сточных водах Швейцарии

Швейцария буквально источает золото. Ученые из Федерального института водных наук и технологий считают, что около 43 кг золота стоимостью $1,8 млн ежегодно проходит через сточные воды в стране.

На некоторых территориях в южном регионе Тичино «концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для извлечения и восстановления драгметалла», — говорится в отчете специалистов.

Ученые считают, что эта ситуация сложилась из-за наличия нескольких золотодобывающих предприятий в регионе, передает Моя планета.

Исследование 64 предприятий по очистке воды выявило еще около 3 т серебра, что эквивалентно $1,7 млн, которые можно потратить на переработку отходов от химической и медицинской промышленности.

Швейцария является основным центром переработки золота. Около 70% мирового запаса золота проходит через швейцарские заводы ежегодно, уточняет Bloomberg