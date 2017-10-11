Джоли и Пэлтроу заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна

Голливудские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна на раннем этапе своей карьеры.

Ранее целый ряд других кинозвезд заявили о домогательствах со стороны оскароносного продюсера, что привело к его увольнению из основанной им же и его братом компании Weinstein Company.

"У меня был негативный опыт [работы] с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо", - говорится в заявлении Джоли, опубликованном в издании New York Times.

Пэлтроу заявила, что когда Вайнштейн утвердил ее на главную роль в фильме, он пригласил ее в своей гостиничный номер, дотронулся до нее руками и попросил сделать ему массаж в спальне, передает ВВС.

"Я была ребенком, меня утвердили, я была ошеломлена", - пишет актриса.

По ее словам, она рассказала об этом инциденте Брэду Питту, с которым тогда встречалась, и он выступил против Вайнштейна.

"Я думала, он уволит меня", - вспоминает Пэлтроу.