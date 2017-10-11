Найдено объяснение гигантским "геоглифам" у перевала Дятлова

"Геоглифы" в районе перевала Дятлова, которые обнаружил на спутниковых снимках уральский исследователь Валентин Дегтярев, объяснили специалисты по интерпретации данных дистанционного зондирования Земли.

«На самом деле это обычные рубки леса. Именно так они выглядят на космических снимках», — говорит руководитель департамента тематического картографирования ГК «СКАНЭКС» Нина Моисеева.

На близлежащей территории к данному участку встречается большое количество рубок, видны квартальные просеки и лесовозные дороги, поясняет она. Просматривая эти снимки, можно представить себе разные картины — геометрические формы, очертания схематично изображенных «человечков». Все зависиит от воображения.

Однако следы антропогенного преобразования из космоса выглядят именно так, как на этих фотографиях, передает РИА «Новости».

«Настоящие геоглифы такого размере были бы, скорее всего, уже обнаружены: мониторинг Земли из космоса выполняется с высокой периодичностью и достаточной детальностью», — добавила Моисеева.

В понедельник, 9 октября, уральский исследователь сообщил, что нашел по спутниковым снимкам гигантские рисунки, сделанные на земле, — так называемые геоглифы. Дегтярев утверждал, что никакого отношения к геологии или лесозаготовкам рисунки не имеют, сообщает Моя планета.