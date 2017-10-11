Россия признана психиатрами депрессивной страной

Депрессия - одно из самых распространенных заболеваний, приводящих к нетрудоспособности россиян. Таковы выводы Георгия Костюка, главного внештатного психиатра департамента здравоохранения города Москвы.

По статистике, чаще, чем депрессия, у россиян встречаются лишь сердечно-сосудистые заболевания, передает meddaily.ru.



Однако в ближайшее время депрессия должна прочно обосноваться на первом месте, убеждены эксперты. Так, на европейской территории России каждый третий житель в течение года испытывает тревожно-депрессивное расстройство. При этом увеличение продолжительности жизни россиян выливается в рост распространения сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. А вот шизофрения диагностирована примерно у 1% россиян.



"Это заболевание, которое с одинаковой частотой встречается на всех континентах, у всех народов. Даже искусственные последовательные попытки стерилизации и физического уничтожения психически больных, которые были предприняты в Германии в 1940-1941 годах, не привели к заметному изменению показателя заболеваемости ни по количественному, ни по качественному составу", - комментирует Костюк.