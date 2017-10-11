Новому немецкому внедорожнику дают 100-летнюю гарантию

Немецкая компания Partisan Motors представила оригинальную модель внедорожника под названием One и заявила о готовности дать на него 100-летнюю гарантию.

Разработчиком этого автомобиля, напоминающего всемирно известный армейский Hummer, является инженер российского происхождения Юрий Постников, проживающий в Германии, отмечается в публикации. One создавался с прицелом на его использование в вооруженных силах, и его производители явно рассчитывают бросить вызов тяжелым военным внедорожникам.

На опубликованных снимках представлена трехдверная модель 4х4, но в компании сообщили о планах разработать пятидверный пикап, а также версии 6х6 и с восемью ведущими колесами.

Длина внедорожника - 4,72 метра, ширина - 2,3 м, высота - 2,23 м. Первые модели получат дизельный двигатель Fiat объемом 2,8 литра, который сможет выдавать мощность 148 лошадиных сил. По словам разработчиков, возможны варианты с гибдридной силовой установкой или полным EV.

Дополнительной опцией предлагают бронированное днище. Вместе с тем о стоимости и дате старта серийного производства своей новинки немецкие "партизаны" пока ничего не сообщают, отмечает newsru.com.