В 2016 году молдавские вина экспортировали в 42 страны

Молдова является одним из крупнейших экспортеров вина в мире. Республика Молдова входит первую двадцатку стран-производителей вина, занимая 13-ое место в рейтинге мировых экспортеров вина.

По данным правительства Кишинева, 2% виноградников мира находятся именно в Республике Молдова, передает Moldova 1.

В прошлом году, молдавские вина были экспортированы в 42 страны и завоевали около 300 медалей на международных конкурсах, 60% которых - золотые.

Национальное бюро статистики сообщило, в 2016 году Республика Молдова экспортировала вина на сумму почти 104 млн долларов, превысив показатели 2015 года, когда экспорт вин составлял 93 млн долларов.

Большинство вин из Республики Молдова были проданы в Беларуси, Российской Федерации, Украине, Чехии, Китае и Румынии, сообщает point.md