Граждане должны сами решить, будут ли они участвовать в референдуме об отставке Дорина Киртоакэ. Об этом заявил лидер Европейской народной партии Молдовы Юрий Лянкэ.
И хотя, по его мнению, существует риск, что после плебисцита мэрию могут возглавить социалисты, муниципальные советники ЕНПМ всё же поддерживают проведение референдума так, как ситуация в Кишинёве плачевная и оставляет желать лучшего.
Как сообщает publika.md, ранее Демократическая, Национал-либеральная, Либерал-демократическая партии, а также формирование "Достоинство и правда" заявили, что не будут участвовать в плебисците. А Либеральная партия, партия Действия и солидарности и формирование Национальное единство заявили о намерении бойкотировать его. Референдум об отставке Киртоакэ намечен на 19 ноября.
Комментарии
- Спикер парламента ответил на обвинения бывшего члена Высшего совета магистратуры
- Додон поблагодарил за то, что Россия "очень взвешенно и мудро подошла к провокациям"
- Молдавские власти уверены в политической и экономической поддержке ЕС
- ЛДПМ предлагает коалицию PAS и DA
- Теодор Кырнац отказался от должности члена Высшего совета магистратуры из-за провала теста на детекторе лжи
- В пятницу пройдет совместное заседание правительства и парламента
- Министр юстиции попросил отложить рассмотрение проекта о публикации судебных решений
- НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева в следующий раз
- Илан Шор провел около 20 встреч в Страсбурге
- Траян Бэсеску заявил, что у Молдовы нет шансов на вступление в ЕС
- В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе
- Греция может выдать России подозреваемого в отмывании миллиардов
- Кардиологи: проблемы в браке убивают мужчин
- Мозг стрелка из Лас-Вегаса изучили врачи
- Около 65 тысяч пенсионеров будут получать повышенные пенсии
- Полное интервью бывшей воспитанницы гимназии-интерната №3 об ужасах ее детства
- Семь часов без еды и воды: двухлетнюю девочку забыли в закрытом микроавтобусе
- В Красноярском крае украли мост
- Исследование: мужчины оказались эгоистичнее женщин
- Недавно отремонтированная дорога во Флорештах дала трещину
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятно получение премии.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW