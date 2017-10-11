Юрий Лянкэ о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ

Граждане должны сами решить, будут ли они участвовать в референдуме об отставке Дорина Киртоакэ. Об этом заявил лидер Европейской народной партии Молдовы Юрий Лянкэ.

И хотя, по его мнению, существует риск, что после плебисцита мэрию могут возглавить социалисты, муниципальные советники ЕНПМ всё же поддерживают проведение референдума так, как ситуация в Кишинёве плачевная и оставляет желать лучшего.

Как сообщает publika.md, ранее Демократическая, Национал-либеральная, Либерал-демократическая партии, а также формирование "Достоинство и правда" заявили, что не будут участвовать в плебисците. А Либеральная партия, партия Действия и солидарности и формирование Национальное единство заявили о намерении бойкотировать его. Референдум об отставке Киртоакэ намечен на 19 ноября.