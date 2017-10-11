Министерство финансов сообщило о том, что уплатило Национальному банку Молдовы (НБМ) 668 млн леев, которые представляют собой выкуп государственных облигаций с годовым сроком обращения (50 млн леев).
Также эту сумма включает проценты за весь объем облигаций выпущенных в 2016 году (618 млн леев), передает tv8.md.
Данное перечисление средств относится к исполнению платежных обязательств, исходящих из государственных гарантий, выданных Национальному банку Молдовы по срочным кредитам в 2014 и 2015 годах. Выплата была совершена в соответствии с положениями закона № 235 от 3 октября 2016 года о выпуске государственных облигаций во исполнение министерством финансов платежных обязательств, вытекающих
из государственных гарантий.
В сообщении учреждения указано, что данная сумма частично является результатом капитализации активов 3 девальвированных банков - А.О. Banca de Economii, А.О. КБ Banca Socială и А.О. КБ Unibank.
Согласно сообщению министерства финансов конвертация государственных гарантий в долг, посредством издания государственных ценных бумаг помогла избежать декапитализации Национального банка. Декапитализация могла бы привести к серьезным последствиям, таким как невозможность проведения адекватной денежно-кредитной политики, задержка внешнего финансирования и подписание соглашения с МВФ.
4 октября 2016 года министерство финансов издало и передало Национальному банку Молдовы государственные облигации на сумму около 13 млрд. леев, равную сумме кредитов, не выплаченных А.О. Banca de Economii, А.О. КБ Banca Socială и А.О. КБ Unibank Национальному банку Молдовы на дату выпуска государственных облигаций.
Министерство финансов сообщило, что государственные облигации были выпущены сроком от одного года до 25 лет. Выкуп государственных облигаций будет осуществляться на основе графика, согласованного с Национальным банком Молдовы. Проценты будут выплачиваться раз в полгода, за исключением первого года.
В период с 16 октября 2015 года по 3 октября 2016 года три ликвидируемых банка выплатили Национальному банку Молдовы 780,6 млн. леев из суммы выданных экстренных займов, а также сопутствующие проценты в размере 8,8 млн. леев. С 4 октября 2016 года и до настоящего момента А.О. Banca de Economii, А.О. КБ Banca Socială и А.О. КБ Unibank перечислили в государственный бюджет 274,6 млн леев, полученных в результате капитализации своих активов. В целом было возвращено 1,06 млрд. леев.
Отметим, что государство должно продать и другие активы, на которые сейчас наложен арест по делам, относящимся к трем девальвированным банкам. Стоимость активов составляет около одного миллиарда леев. Деньги также будут перечислены в государственный бюджет,сообщает point.md
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW