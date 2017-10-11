Дело по обвинению Дорина Киртоакэ передадут новому судье

Новым судьей, который будет рассматривать дело по обвинению Дорина Киртоакэ в извлечении выгоды из влияния и в коррупции, стал Александру Негру. В 2014 году он был назначен на должность судьи Кишиневского суда сроком на 5 лет.

Сегодня, 11 октября, состоится первое заседание по делу Киртоакэ под руководством Александра Негру, после того как бывший судья Сильвия Гырбу была переведена в апелляционную палату, передает realitatea.md.

По данным magistrat.md, до назначения на должность судьи, Александру Негру работал помощником в апелляционной палате Кишинева. Он окончил курсы подготовки претендентов на должность судьи, организованные Национальным институтом юстиции.

В декларации имущества и личных интересов за 2016 год судья Негру указал, что заработал за год 133 879 леев и 54 банов на основном месте работы, что означает, что в суде Буюкан он получал более 11 150 леев в месяц.

Помимо этого он получил доход в виде пожертвований и наследства в размере 33 694 леев и 100 000 леев за отчуждение собственности.

В графе недвижимого имущества Александру Негру отметил, что владеет частью квартиры площадью 76,5 кв. м. стоимостью 484 699 леев, на которую заключил инвестиционный контракт в 2011 году. В 2016 году Негру получил во владение на основании договора о пожертвовании от 2016 года кладовку размером в 7 кв. м.

Александр Негру владеет автомобилем модели Renault Megane 2004 года стоимостью в 5 800 евро, который он приобрел по доверенности в 2011 году,сообщает point.md