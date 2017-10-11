Молдавский лей крепчает, показав лучшую динамику среди валют стран СНГ

Молдавский лей за последние три месяца стал самой крепкой валютой в СНГ. По данным Forex Club, с июля по сентябрь лей вырос по отношению к доллару на три процента.

"Основные факторы - это рост экспорта в первом квартале и стабилизация денежных переводов. Их объем снизился во время кризиса в России, а теперь снова пошел в рост. Также обеспечена политическая стабильность, выполнены условия МВФ", - сказал экономист Роман Киркэ.



С начала года лей к доллару укрепился на 12%. По словам экспертов, это показатель преодоления кризиса в банковском секторе.



"Можно говорить о долгосрочной стабильности. Объем валютных резервов вернулся к докризисному показателю - два миллиарда 600 млн долларов. Это даёт дополнительные гарантии. Вероятней всего, валютный паритет сохранится на нынешнем уровне, или же национальная валюта еще укрепится", - заявил экономист Роман Киркэ для Publika TV.



Официальный курс евро сегодня - 20,60, на два бана больше, чем вчера. А доллар Нацбанк оценил в 17,49 - со снижением на три бана.

На втором месте среди валют Содружества - российский рубль, выросший на 1,8 процента. На третьем - киргизкий сом, прибавивший 0,7%.