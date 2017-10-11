Лицам младше 21 года будет запрещена покупка алкоголя

Торговцев, которые будут продавать алкоголь молодым людям, не достигшим 21 года, ждут штрафы в размере нескольких тысяч леев.

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету рассмотрит законопроект по изменению кодекса о правонарушениях, который предполагает запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, сообщает bizlaw.md.

Законопроект уже получил положительный отзыв правительства.

Авторы документа предлагают изменить кодекс о правонарушениях, внеся в него меры наказания за продажу алкоголя молодым людям, которым не исполнилось 21 года. Штрафы могут достигнуть 5 000 леев. Также комммерсантов планируют наказывать и лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком от 3 месяцев до 1 года.

В настоящее время законодательство предусматривает корреляцию между достижением совершеннолетия и возможностью покупать алкогольные напитки. Несмотря на это, социологические и психологические исследования указывают на то, что 18-летние люди не способны принимать обоснованное решение в том, что касается употребления алкоголя.

Авторы аргументируют предложенные поправки и тем, что Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя. В последние годы молдаване старше 15 лет потребляют по 18,2 литра алкоголя в год.