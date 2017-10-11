В посылках для кишиневцев обнаружили исторические предметы

Молдавские таможенники обнаружили в посылках для двух кишиневцев серебряные французские монеты с изображением Наполеона и армейский штык к винтовке времен мировой войны 1914-1918 гг.

Как сообщает Инфотаг, в первой посылке под видом металлических дисков из Франции в Молдову прибыли девять пятифранковых монет с надписью Napoleon III Empereur (Наполеон III Император), отчеканенные в 1855-1870.

Во второй посылке отправитель из Германии, указал, что пересылает в посылке нож, а на самом деле оказался штык армейский вековой давности, находившийся на вооружение рейхсвера времен германского кайзера Вильгельма.

Обе неожиданных находки будут подвергнуты экспертизе для определения их реальной рыночной стоимости и исторической ценности.