Началась работа над подготовкой нового Трудового кодекса

Разработку нового Трудового кодекса начало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в сотрудничестве с Экономическим советом при премьер-министре.

Состояние трудового законодательства обсуждали на семинаре, организованном при участии Миссии Евросоюза.



"Работодатель будет иметь необходимые и благоприятную условия для работы и привлечения инвестиции. А работник будет уверен, что ему гарантирована достойная зарплата и условия труда", - заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.



Своим опытом усовершенствования трудового законодательства на семинаре поделили представители Литвы. В этой стране новый Трудовой кодекс утвердили летом.



"Для обеспечения гибкости и безопасности необходим комплексный подход. Нужно вносить изменения и в закон о трудовой занятости, и в закон о социальной защите. Мы решили создать абсолютно новый пакет документов", - отметил замминистра труда Литвы Эгле Радишаускене.



Представители профсоюзов одобрили усилия властей по улучшению трудового законодательства.



"Нынешний кодекс нуждается в доработке. На первом плане должны быть международные стандарты", - считает зампредседателя НКПМ Серней Саинчук.

Между тем действующий свод законов о труде постоянно дополняется. Только в нынешнем году профильное министерство внесло в него 50 поправок. Они предусматривают, в частности, уменьшение числа документов, необходимых при трудоустройстве, сокращение на два года срока дополнительного неоплачиваемого отпуска и увеличение втрое компенсаций за несвоевременную выплату зарплат.