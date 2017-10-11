У российских губернаторов предложили проверить IQ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме проверить уровень интеллекта у российских губернаторов.

«Вот сейчас 10 [ новых] губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ. (...) Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого двойка, тройка, у кого-то четыре с минусом», — сказал Жириновский в ходе пленарного заседания.



По мнению политика, «на пятерку» сдаст экзамен только один руководитель. Кого именно он имеет в виду, либерал-демократ не уточнил, пишет Лента.ру.



За последние две недели руководители сменились в десяти регионах РФ. Перестановки в губернаторском корпусе затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.