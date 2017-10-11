ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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