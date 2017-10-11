Мозг стрелка из Лас-Вегаса изучили врачи

Во время вскрытия тела Стивена Пэддока, расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, врачи изучили его мозг. Об этом сообщает The New York Post.

Шокирующих находок сделано не было. «Ничего такого, что мы ожидали найти, не обнаружено», — сказал шериф округа Кларк Джо Ломбардо, добавив, что мотив преступления может остаться неустановленным. Тем не менее врачи продолжат исследования, передает Лента.ру.

Ранее 9 октября The Sun опубликовало интервью с проституткой, к услугам которой неоднократно прибегал Пэддок. По словам 27-летней женщины, он неоднократно фантазировал о жестоких изнасилованиях и воплощал с ней свои мечты.

«Когда я впервые повстречала Стивена, я пыталась оправиться после отношений с издевавшимся надо мной человеком, у меня не было ничего, кроме одежды. Казалось, он хотел помочь. Мы ходили вместе в казино, он часами играл и пил. Но когда ему везло, мы возвращались в номер, и у нас был очень агрессивный, жестокий секс», — рассказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.

2 октября Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки с 32-го этажа отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Он убил 59 человек, пострадали более 500. В номере Пэддока было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Следствие пока не установило мотив содеянного.