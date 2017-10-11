Кардиологи: проблемы в браке убивают мужчин

Не самая счастливая семейная жизнь негативно отражается на состоянии сердца мужчин. К такому выводу пришли сотрудники университетов Бристоля и Глазго в ходе исследования.

Наибольшую опасность представляют отношения, похожие на американские горки (то взлет, то падение). Когда наблюдается спад, повышаются давление, уровень холестерина и вес мужчин. В периоды затишья показатели снижаются.



Ученые проследили за 620 женатыми мужчинами, которые не только проходили медицинское обследование, но и рассказывали о качестве семейных отношений (когда ребенку было 3 и 9 лет). Среди медицинских показателей учитывались: кровяное давление, частота сердцебиения, вес (Индекс массы тела), жировой профиль крови, уровень сахара. Эти показатели замеряли, когда ребенку исполнялось 19 лет.



Оказалось, улучшение обстановки дома снижало уровень "плохого холестерина" (липопротеинов низкой плотности) и вес. На общие показатели холестерина и кровяное давление этот показатель не особо влиял. А вот ухудшение отношений, напротив, сильно повышало давление, передает meddaily.ru.