Греция может выдать России подозреваемого в отмывании миллиардов

Суд в греческом городе Салоники удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд согласился с желанием Винника и принял решение выдать его России, но юридически сейчас это невозможно, так как есть удовлетворенный запрос США", – сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

Он уточнил, что сегодняшнее решение по сути формальное, так как точку в этом вопросе поставит Верховный суд Афин и министр юстиции Греции.

Дата рассмотрения апелляции на решение об экстрадиции Винника в США, в Верховном суде Греции пока не назначена, уточнил адвокат.

26 июля стало известно о задержании в Греции гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел "отмыть" минимум $4 млрд, используя биткойны, передает korrespondent.net.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e.