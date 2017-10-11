Венгрия пригрозила Украине европейскими санкциями

Венгрия угрожает Украине введением европейских санкций из-за закона "Об образовании", принятого Верховной радой в сентябре. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, если правительство в Киеве не пересмотрит закон, против страны могут быть приняты штрафные меры в сфере торговли.

"Если докажут, что Украина нарушила основные принципы соглашения об ассоциации с ЕС, то это может привести к торговым и экономическим санкциям", - цитирует главу венгерского МИДа сайт агентства РБК.

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена препятствовать дальнейшей евроинтеграции Украины до тех пор, пока в закон об образовании не будут внесены изменения. Ранее МИД страны распорядился о том, чтобы венгерские дипломаты не оказывали содействие украинским инициативам в международных организациях, отмечает dw.com.

Возмущение Венгрии вызвала 7-я статья нового закона Украины "Об образовании", в которой говорится, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на национальном языке. МИД Венгрии настаивает, что образовательная реформа, касающаяся языка обучения, нарушает права национальных меньшинств и венгерского народа, проживающего на Украине. Новый закон вызвал недовольство и в других соседних с Украиной государствах, обеспокоенных ущемлением прав своих этнокультурных групп.