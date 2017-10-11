В Окнице возведут памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Правительство поддержало решение о возведении в Окнице памятника в честь участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Решения местных публичных властей открыть памятник в сквере «были одобрены на основании ходатайства Общественной организации «Чернобыльское объединение Молдовы» при поддержке жителей города, желающих почтить память граждан, пострадавших в этом трагическом событии, в результате выполнения долга в интересах государства, гражданами которого они были и есть», - отмечает Министерство просвещения, культуры и исследований.

Весной 1986 года более 3 500 молдаван участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Более 700 из них – скончались. Многие из оставшихся в живых являются инвалидами.

В ликвидации последствий аварии участвовали 33 человека из Окницы, в живых из которых остались 25 человек, передает Молдпрес.



По некоторым данным, по меньшей мере, в восемь районах Молдовы возведены памятники в честь жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также других ядерных аварий.