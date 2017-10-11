Началась кампания по иммунизации против гриппа

В медицинских учреждениях Молдовы началась кампания по иммунизации против гриппа. Национальный центр общественного здоровья получил 200 000 доз противогриппозной вакцины, поступившей из США.

Как сообщила глава столичного Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ, 29 поликлиник города получили 33600 доз вакцины. В первую очередь будут привиты пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские работники, карабинеры и пограничники, сотрудники Службы чрезвычайных ситуаций, Таможенной службы и дети из детских домов. Остальные дозы будут предоставлены по указанию семейных врачей, передает Молдпрес.

В понедельник, 9 октября, международная организация США предоставила Республике Молдова 200 000 доз вакцины против гриппа. Противогриппозная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и содержит штаммы вируса гриппа A и B. Она эффективна против гриппа A (H1N1), A (H3N2) и B.

Врачи называют вакцинацию самым безопасным и наиболее эффективным способом профилактики заболеваний гриппа и рекомендуют всем, кто относится к категориям повышенного риска, привиться.