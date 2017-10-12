Апелляционная палата рассмотрит запрос адвокатов "Бормана"

Апелляционная палата Кишинева рассмотрит сегодня запрос адвокатов главы криминальной группировки Олега Прутяну по кличке Борман и одного из его сообщников, которых арестовали в начале месяца на 30 дней.

Олега Прутяну и трех членов преступной схемы задержали в Кишиневе в начале октября. По запросу прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам, задержанных поместили в изолятор. Группировка незаконно провезла в страну больше 650 килограммов наркотиков, получив прибыль более миллиона евро.



Олег Прутяну ранее был осужден за бандитизм. Его группировка была замешана и в убийстве Алексея Веретки по кличке Красавчик, которого застрелили пять лет назад в пригороде Оргеева. Подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы.