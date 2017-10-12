Началась регистрация партий для участия в кампании перед референдумом об отставке Киртоакэ

Началась регистрация партий, которые хотят участвовать в кампании по проведению референдума об отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Документы до 22 октября принимает избирательная комиссия муниципального округа №1.

Позже, формирования смогут вести агитацию, призывая граждан либо голосовать за, либо против. Избирательная кампания завершится 17 ноября, за два дня до референдума. По данным минюста, право участвовать в референдуме получили 45 политформирований.



Ранее Демократическая партия Молдовы, либерал-демократическая и национал-либеральная партии заявили, что не примут участие в референдуме. В то же время Либеральная партия, формирование "Действие и солидарность" и Рартия национального единства объявили о намерении бойкотировать плебисцит.

Народно-европейская партия и партия "Достоинство и правда" предоставили своим сторонникам право самим решать, участвовать в референдуме или нет.