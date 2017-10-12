В заброшенном здании в Новоаненском районе устроили свалку медицинских отходов

Три помещения заброшенного здания используют под хранение использованных медицинских инструментов в Новоаненской районной больнице. Некогда в нем располагались лечебные кабинеты, а теперь - это неохраняемый склад отработанных материалов.

"Это территория больницы и только директор имеет сюда доступ", - рассказал Publika TV работник больницы Александр Михалаки.



Всего в нескольких метрах от свалки находится Новоаненский пункт скорой помощи. Там трудятся почти 20 работников, но все привыкли к опасному соседству. Использованные инструменты сбрасывают в старое здание уже больше пяти лет.



"Другого места у нас нет. Но там не только наши отходы, пусть не сваливают все на нас", - говорит начальник Новоаненского ЦСМП Николай Пила.



Найти директора больницы оказалось непросто - он всячески избегал общения с журналистами, а когда все же оказался перед камерой, отказался комментировать ситуацию.



"Я не могу постоянно проверять все заброшенные помещения. Согласен, что это непорядок", - зявил директор Новоаненской больницы Николай Усатый.



Как отмечают эпидемиологи, есть специальные правила хранения использованных шприцов, потом их утилизируют. Такие инструменты - источник опасных заболеваний.

В Минздраве пообещали разобраться в ситуации.



"Мы уже разбираемся. Существует регламент использования медицинских отходов. Эта ситуация неприемлима", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.



Ежегодно в Молдове складируют в специальных местах, а затем уничтожают 23 тысячи тонн медицинских отходов