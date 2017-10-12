Крупнейшие за всю историю пожары в Калифорнии унесли жизни 21 человека. Среди них - супружеская пара, которая недавно отметила 75-ю годовщину свадьбы.
Чарльз Риппи, которому было 100 лет, и его 98-летняя супруга Сара погибли от пожара, который опустошил 26 тысяч гектаров и уничтожил 3,5 тысячи зданий в округе Напа в штате Калифорния, передает ВВС.
О смерти Чарльза и Сары, которые познакомились в начальной школе и переехали в Калифорнию из Висконсина, сообщил газете New York Times их сын. По его словам, они погибли в воскресенье в своем доме, из которого были не в состоянии выйти из-за быстро надвигающегося огня.
По данным полиции, около 150 человек всё еще числятся среди пропавших без вести.
Майк Риппи, которому 71 год, сообщил, что он и его брат Чак обнаружили останки родителей среди развалин дома во вторник. Супруги лежали рядом друг с другом.
"Они не могли жить друг без друга. И то, что они умерли вместе - наверное, они бы этого хотели", - рассказал сын.
Чарльз и Сара учились в университете штата Висконсин и поженились в 1942 году, после чего Чарльза Риппи призвали в армию.
У них было пятеро детей, и они прожили в своем доме в Напа 35 лет.
По словам их сына, Чарльз, вероятно, пытался добраться до комнаты, где была Сара, когда потерял сознание от дыма и огня.
"Отец никогда не оставил бы её одну", - говорит он.
Нынешние пожары стали самыми свирепыми за всю историю Калифорнии - дым от них виден в Сан-Франциско за 100 километров.
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авторы DW