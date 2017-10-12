Пожары в Калифорнии: в огне погибли супруги, прожившие вместе 75 лет

Крупнейшие за всю историю пожары в Калифорнии унесли жизни 21 человека. Среди них - супружеская пара, которая недавно отметила 75-ю годовщину свадьбы.

Чарльз Риппи, которому было 100 лет, и его 98-летняя супруга Сара погибли от пожара, который опустошил 26 тысяч гектаров и уничтожил 3,5 тысячи зданий в округе Напа в штате Калифорния, передает ВВС.

О смерти Чарльза и Сары, которые познакомились в начальной школе и переехали в Калифорнию из Висконсина, сообщил газете New York Times их сын. По его словам, они погибли в воскресенье в своем доме, из которого были не в состоянии выйти из-за быстро надвигающегося огня.

По данным полиции, около 150 человек всё еще числятся среди пропавших без вести.

Майк Риппи, которому 71 год, сообщил, что он и его брат Чак обнаружили останки родителей среди развалин дома во вторник. Супруги лежали рядом друг с другом.

"Они не могли жить друг без друга. И то, что они умерли вместе - наверное, они бы этого хотели", - рассказал сын.

Чарльз и Сара учились в университете штата Висконсин и поженились в 1942 году, после чего Чарльза Риппи призвали в армию.

У них было пятеро детей, и они прожили в своем доме в Напа 35 лет.

По словам их сына, Чарльз, вероятно, пытался добраться до комнаты, где была Сара, когда потерял сознание от дыма и огня.

"Отец никогда не оставил бы её одну", - говорит он.

Нынешние пожары стали самыми свирепыми за всю историю Калифорнии - дым от них виден в Сан-Франциско за 100 километров.