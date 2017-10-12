Российского историка арестовали в Белоруссии

Шесть суток ареста по обвинению в использовании нецензурной лексики и распространении экстремистских материалов получил в Белоруссии Петр Рябов, философ и историк, доцент кафедры философии Московского педагогического университета.

Белорусский суд постановил, что Рябов бранился в общественном месте - на перроне вокзала в городе Барановичи, откуда собирался уехать в Москву.

У вагона, где ученый якобы ругался, Рябова уже ждали - сотрудники белорусской милиции за день до этого сфотографировали документы и железнодорожные билеты Рябова в городе Гродно, передает ВВС.

В Гродно Рябов собирался прочитать в понедельник, 9 октября, лекцию о неформальном движении в современной Белоруссии. В Центр городской жизни, организовавший встречу с российским философом и историком, пришли сотрудники милиции. Рябов и 18 пришедших на встречу слушателей были задержаны.

По сообщению местного портала Hrodna.life, у белорусских участников несостоявшейся лекции взяли объяснительные об участии в несанкционированном массовом мероприятии. У Рябова изъяли книги для экспертизы их содержания.

"Я даже не представляю, в чем причина срыва мероприятия. Думаю, испугало страшное слово "анархия". У меня конфисковали 11 книг, где это странное слово присутствует", - рассказал Рябов Hrodna.life после того, как в понедельник вечером его отпустили из милицейского участка в Гродно.

Одна из заинтересовавших правоохранителей брошюр с названием "Свобода или смерть" есть в списке запрещенной к распространению в Белоруссии экстремистской литературы, что дало основание суду в Барановичах предъявить россиянину обвинение в распространении экстремистских материалов.

После срыва мероприятия в Гродно лекцию Рябова в Барановичах решили отменить местные организаторы встречи.

"Мы опасались за безопасность людей, которые могли бы его послушать", - объяснил Евгений Журавский, директор культурно-просветительского учреждения "Критическое мышление", где предполагалась лекция.

"Вечером во вторник один из наших товарищей повез Рябова на вокзал. Но утром в среду этот наш товарищ не появился на работе, Рябов не оказался в Москве, и мы начали их искать", - рассказал Журавский. Рябова он нашел уже в суде.

По его словам, ночь задержанные - Рябов и сопровождавший его - провели в изоляторе временного содержания.