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Facebook изменит принцип размещения политрекламы
// фото: InfoResist
11:56, 12 Oct 2017
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Компания Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы на своей платформе и может внести некоторые изменения в регламент до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь 2018 года. Об этом заявил директор социальной сети по разработкам Майк Шропфер.

"Мы сейчас активно работаем над всеми этими вещами, в компании уделяется большое внимание тому, чтобы все это улучшить", - цитирует его слова агентство Reuters.

Внедрение изменений - непростой процесс, подчеркнул Шропфер, потому что Facebook не хочет задушить легальную рекламу, а также учитывая объемы материалов, размещаемых в сети, насчитывающей 2 млрд пользователей и 5 млн рекламодателей, передает dw.com.

"Мы активно инвестируем в технические решения, потому что работаем в беспрецедентных условиях", - отметил он. По словам Шропфера, компания в этом месяце намерена нанять более 1000 новых сотрудников, чтобы отслеживать рекламные объявления и контролировать их соответствие условиям Facebook.

Недавнее обнародование информации о том, что Facebook, Twitter и Google выявили на своих платформах тысячи рекламных объявлений, размещенных, во время президентской кампании в США 2016 года, российскими агентами, работающими, в том числе, на известную аффилированную с Кремлем "фабрику троллей", привело к кризису в Силиконовой долине. 1  ноября руководство американских IT-компаний дадут показания перед комитетом Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США.




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