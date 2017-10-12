Российский рэпер и украинская фотомодель ждут ребенка

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) и его жена – украинская фотомодель Мария Мельникова (Гураль) – ожидают пополнения в семье. Об этом сообщил сам рэпер, презентуя новый клип на трек Когда исчезнет слово.

О том, что скоро в их семье появится малыш, Матвей и Мария долго не рассказывали общественности. На всех фотографиях модель прятала округлившийся животик в свободной одежде или скрывала позами.

Вскоре Мария снялась в новом клипе Мота на песню Когда исчезнет слово, в финале которого и показала беременный животик, передает korrespondent.net.

"Эта песня – клятва, которую я дал в этом году перед небесами. Клип – секрет, который мы давно скрывали, и сегодня пришло время о нём рассказать", – заявил певец.

Как известно, рэпер Мот и Мария Гураль познакомились в социальной сети. На тот момент Матвей уже переехал в Москву из Краснодара и был довольно популярным артистом, а Мария жила и училась в Киеве. Влюбленные все время переписывались в сети и при первой возможности ездили друг к другу в гости. Как только девушка закончила университет, рэпер перевез ее в Москву. Через полгода Мот сделал любимой предложение. В августе 2016 года они официально зарегистрировали брак в ЗАГСе, а в апреле этого года обвенчались и устроили шикарную свадьбу.