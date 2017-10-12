В Германии пожар уничтожил башню Гете

В немецком Франкфурте-на Майне дотла сгорела одна из самых высоких деревянных построек в Германии – башня Гете.

Поскольку пламя распространилось на большую высоту здания и существовала опасность обрушения, пожарные после прибытия не имели возможности приступить к тушению и могли лишь предотвратить распространение огня на территорию вокруг башни.

Причина возгорания пока неизвестна, сообщает korrespondent.net.

Как известно, 43-метровая башня Гете до недавнего времени являлась самой высокой доступной для посещения деревянной постройкой в Германии. В 1999 году этот статус перешел к 60-метровой Башне тысячелетия в Магдебурге, которая является самой высокой деревянной постройкой в мире.