Богатейшим жителем Китая стал застройщик

Богатейшим жителем Китая стал глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в стране China Evergrande Group Сюй Цзяинь, его состояние оценили в 43 млрд долларов. Об этом свидетельствует рейтинг богатейших людей Китая, опубликованный в четверг исследовательской организацией Хужунь.

Как отмечается, на втором месте в рейтинге расположился основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние составляет 37 млрд долларов, что на 52% больше, чем годом ранее.

Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма в этом году не удержал второе место и спустился на третью позицию. За последний год его состояние сократилось на 2%.

В прошлом году самым богатым жителем Китая был признан глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь, чье состояние на тот момент составляло 32,1 млрд долларов, в этом году он оказался лишь на пятой строчке. За последний год он потерял 23% состояния, которое в настоящий момент составляет 23 млрд долларов.

Согласно данным Хужунь, на сегодняшний день на территории материкового Китая проживают 647 миллиардеров. Это на 53 человека больше, чем в прошлом году, передает korrespondent.net.