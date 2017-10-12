Сотруднику территориальной инспекции труда Каушан грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудник территориальной инспекции труда Каушан предстанет перед магистратами по обвинению в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации.

Согласно доказательствам, в марте этого года обвиняемый нанял мужчину на ферму, которой он руководил, без заключения с ним трудового договора, отобрав у данного лица удостоверение личности, которое не вернул ему. Проработав около четырех месяцев, жертва попросила обвиняемого выплатить ему зарплату. Получив отказ, он объявил работодателю, что уходит с фермы. В результате, обвиняемый нанес жертве многочисленные удары, причинив ему телесные повреждения.

После случившегося, мужчина обратился с жалобой в прокуратуру, на основании которой было возбуждено уголовное дело, передает noi.md.

В настоящее время, инспектору запрещено покидать населенный пункт, а если его признают виновным по данному делу, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Уголовный кодекс предусматривает также и лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.