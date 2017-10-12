У столичных экономических агентов провели более 38 обысков

Более 38 обысков провели у ряда экономических агентов в столице. Проверки касались бизнесменов, осуществляющих свою деятельность в области общественного питания в Центральном парке, сквере кафедрального собора и в парке "Дендрарий".

В результате проведенных обысков были выявлены нарушения в нескольких областях, в частности, избыток/недостача денег относительно налоговых чеков, выставленный на продажу товар без документов происхождения, двойной учет, антисанитарные условия, серьезные противопожарные нарушения и др.

Кроме того, были выявлены и конфискованы финансовые средства, не указанные в бухгалтерском учете на сумму более 600 000, черновые записи, бухгалтерские документы, налоговые счета, потребительские счета, платежные поручения, штампы, товары без документов происхождения на сумму более 500 тыс. леев.

Виновным в уклонении от уплаты налогов грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.