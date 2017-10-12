В Лондоне шесть грабителей сбежали на одном мотороллере

В Лондоне группа из шести вооруженных мачете и молотком человек ограбила элитный ювелирный магазин и сбежала на одном мотороллере. Инцидент произошел вечером 9 октября на лондонской Риджент-стрит.

По информации полиции, грабители прибыли к ювелирному магазину Mappin & Webb на трех скутерах. Один из них злоумышленники оставили на месте происшествия. Еще один мопед преступники, убегая, разбили на соседней улице, передает korrespondent.net.

Разбивших мотороллер подозреваемых подобрали их подельники на третьем скутере. В итоге шестеро преступников уехали на одном мопеде.

Полиции не удалось задержать ни одного предполагаемого грабителя, поэтому правоохранители просят граждан помочь с информацией о подозреваемых.