Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с Папой Римским Франциском. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 8 октября в ходе визита понтифика в Болонью.
В программе визита понтифика значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений. По окончании мероприятия руководство одного из них недосчиталось двоих подопечных.
Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание работавших на обеде волонтеров, сопровождавших гостей на место.
Личности беглецов и преступления, за которые они отбывали наказание, пока не сообщаются, однако известно, что они считаются социально опасными рецидивистами, передает korrespondent.net.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW