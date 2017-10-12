Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных

Двое заключенных итальянской тюрьмы сбежали во время благотворительного обеда с Папой Римским Франциском. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 8 октября в ходе визита понтифика в Болонью.

В программе визита понтифика значился обед с участием тысячи человек: бездомных, малоимущих, иммигрантов и заключенных местных исправительных учреждений. По окончании мероприятия руководство одного из них недосчиталось двоих подопечных.

Выяснилось, что на обед они даже не попали. Мужчины, оба родом из Неаполя, испарились после того, как отвлекли внимание работавших на обеде волонтеров, сопровождавших гостей на место.

Личности беглецов и преступления, за которые они отбывали наказание, пока не сообщаются, однако известно, что они считаются социально опасными рецидивистами, передает korrespondent.net.