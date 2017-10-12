Смертник взорвал кафе в Ираке

Террорист-смертник взорвал себя в кафе в городе Хит на западе Ирака, в результате чего погибли 11 человек. Об этом сообщили представители местной власти.

Террорист-смертник зашел в одно из кафе, после чего привел в действие взрывное устройство. В результате теракта пострадали исключительно мирные жители. Ранения получили 15 человек.

Нападение произошло в провинции Анбар. Именно здесь иракские войска воюют с боевиками ИГИЛ. Город Хит находится в 160 километрах от линии фронта, отмечает korrespondent.net.