Премьер-министр недоволен качеством услуг мобильной связи в Молдове

Премьер-министр Павел Филип считает неудовлетворительным качество услуг операторов мобильной связи и интернет-услуг в Молдове и требует от ответственных ведомств навести порядок в этой области.

Как сообщает Инфотаг, об этом он заявил накануне на заседании правительства, подчеркнув, что на территории республики нет стабильного и качественного покрытия мобильным интернетом, за что должны нести ответственность как операторы, получившие лицензию от государства, так и Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), которое обязано осуществлять надзор за соблюдением условий лицензии.



"Я несколько раз обращался в НАРЭКИТ с требованием предоставить разъяснения. А получил формальный ответ о необходимости сформировать рабочие группы для рассмотрения ситуации. Они забыли, что я был ответственным за эту область пять лет и прекрасно знаю, что там творится", - возмутился Филип, который был министром информационных технологий и связи (2011-2016 гг.).



По его словам, есть все необходимые механизмы для улучшения качества услуг мобильной телефонии, поэтому ответственным за это необходимо активизировать свои усилия, и в первую очередь, отказаться от поддержки некоторых операторов.



"Рекомендую сотрудникам агентства встать со своих мягких кресел, и начать выполнять прямые обязанности, с тем, чтобы граждане Молдовы получали качественные услуги", - подчеркнул премьер.



Он потребовал от министерства экономики и инфраструктуры представить жизнеспособные решения, чтобы мобильная телефония и интернет-покрытие в РМ соответствовали полученной операторами лицензии, и ожиданиям граждан, которые оплачивают эти услуги.