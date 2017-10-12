Агентство публичной собственности реорганизуют: под его управление перейдут все госпредприятия

Агентство публичной собственности перейдет из подчинения минэкономики непосредственно правительству. Это предусматривает принятое накануне кабмином Положение об организации и функционировании АПС.

Как сообщает Инфотаг, реорганизация проведена "в целях рационализации структуры центральной публичной власти, на основе приоритетов социально-экономического развития и во исполнение положений, предусмотренных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС".



Согласно документу, полномочия АПС будут включать определение состава и стоимости имущества публичной сферы государства и административно-территориальной единицы и его учет; разграничение имущества, находящегося в публичной собственности государства, и имущества, находящегося в публичной собственности административно-территориальных единиц. Агентство должно обеспечивать защиту прав и законных интересов государства и административно-территориальных единиц, а также юридических лиц в области публичной собственности.



АПС возглавит генеральный директор, у которого будут два заместителя. Всего штат составит 52 сотрудника. Кадровыми перестановками руководства агентства будет заниматься правительство.



В течение шести месяцев центральные органы публичного управления и подведомственные им структуры должны передать на баланс АПС госпредприятия, в которых они являются учредителями. Ранее заключенные контракты об уступке выполнения прав акционеров и администраторов госсобственности в коммерческих обществах, заключенных с министерствами и центральными органами власти, будут расторгнуты в течение месяца.



Директор Центра внедрения реформ Юрие Чекан отметил, что правительство будет выдвигать на должность руководителей госпредприятий или АО с мажоритарной долей государства в уставном капитале, численность сотрудников которых превышает 100 человек, а средний годовой оборот за последние три года составлял не менее 20 млн. леев, кандидатов, предложенных специальной правительственной комиссией. Также предусмотрено, что минэкономики и минфинансов совместно с АПС разработают и представят правительству положение об определении критериев установления размера зарплаты членов админсоветов госпредприятий, а также представителям государства, членам советов и цензорных комиссий акционерных обществ со 100% или мажоритарной долей государства в их уставном капитале.



Министерствам предстоит утвердить модель корпоративного управления госпредприятиями и АО с мажоритарной долей государства. Другое положение документа предусматривает, что АПС разработает информационную систему, в которой будут содержаться данные обо всех объектах госсобственности. Эта база данных будет доступна на официальном сайте АПС, и в ней будут в режиме онлайн отражаться все оперативные и финансовые данные по каждому объекту госсобственности



Премьер-министр Павел Филип отметил, что так министерства займутся непосредственно разработкой, продвижением и внедрением государственной политики, а АПС будет управлять госпредприятиями.