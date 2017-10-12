Мужчина забрался на дерево за орехами, но сорвался, когда ветка, на которой он стоял, сломалась.

Трагедия произошла недалеко от дома погибшего на улице Георгий Асаки. Позже выяснилось, что мужчина состоял на учёте у психиатра.