Президент Филиппин потребовал убивать только крупных наркоторговцев

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сотрудников органов безопасности перестать убивать мелких наркоторговцев на улицах и сосредоточиться на крупных целях. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь мы работаем с более высокими эшелонами и их заступниками в рядах чиновников», — заявил пресс-секретарь филиппинского лидера Эрнесто Абелла. По его словам, уличные продажи наркодилеров значительно упали из-за эффективной работы правоохранителей, и теперь за дело должны взяться работники антинаркотического ведомства.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 12,5 тысячи человек, причем почти 4 тысячи из них были убиты полицейскими. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых эскадронов смерти, которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении наркотиков.

Полицейские утверждают, что подозреваемые всегда сопротивляются аресту и убивают их именно поэтому, передает Лента.ру.