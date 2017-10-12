Lufthansa купит остатки Air Berlin

Lufthansa планирует купить Niki — дочернее предприятие обанкротившейся авиакомпании Air Berlin, а также приобрести 81 самолет и взять на работу 3 тысячи сотрудников материнской компании. Об этом заявил генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор газете Rheinische Post.

По его словам, общий объем расходов Lufthansa на приобретение активов Air Berlin составит 1,5 миллиарда евро. Всего в парк обанкротившегося авиаперевозчика входило около 130 самолетов. Шпор отдельно подчеркнул важность сделки для Lufthansa, передает Лента.ру.

Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства, а также переговоры с Lufthansa о покупке части своего бизнеса в августе 2017 года. Решение о начале процедуры банкротства авиаперевозчик принял после того, как стало понятно, что он не сможет получить финансовую помощь от основного акционера — компании Etihad. Авиакомпания при этом продолжила полеты в штатном режиме.

Финансовые проблемы Air Berlin начались в 2009 году, когда был зафиксирован первый убыток в объеме 24,5 миллиона евро. В дальнейшем авиакомпания показала прибыль только 2012 году в размере 6,8 миллиона евро. Положительный результат тогда был связан с вхождением в капитал компании нового акционера — Etihad. Тем не менее негативный тренд исправить не удалось, и по состоянию на конец 2016 года убыток Air Berlin составил 781,9 миллиона евро, а совокупный долг авиакомпании — 1,2 миллиарда евро.