Lufthansa планирует купить Niki — дочернее предприятие обанкротившейся авиакомпании Air Berlin, а также приобрести 81 самолет и взять на работу 3 тысячи сотрудников материнской компании. Об этом заявил генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор газете Rheinische Post.
По его словам, общий объем расходов Lufthansa на приобретение активов Air Berlin составит 1,5 миллиарда евро. Всего в парк обанкротившегося авиаперевозчика входило около 130 самолетов. Шпор отдельно подчеркнул важность сделки для Lufthansa, передает Лента.ру.
Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства, а также переговоры с Lufthansa о покупке части своего бизнеса в августе 2017 года. Решение о начале процедуры банкротства авиаперевозчик принял после того, как стало понятно, что он не сможет получить финансовую помощь от основного акционера — компании Etihad. Авиакомпания при этом продолжила полеты в штатном режиме.
Финансовые проблемы Air Berlin начались в 2009 году, когда был зафиксирован первый убыток в объеме 24,5 миллиона евро. В дальнейшем авиакомпания показала прибыль только 2012 году в размере 6,8 миллиона евро. Положительный результат тогда был связан с вхождением в капитал компании нового акционера — Etihad. Тем не менее негативный тренд исправить не удалось, и по состоянию на конец 2016 года убыток Air Berlin составил 781,9 миллиона евро, а совокупный долг авиакомпании — 1,2 миллиарда евро.
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW