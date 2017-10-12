Дом Пикассо на Лазурном Берегу оценили в 24 миллиона долларов

Во Франции на торги выставили особняк, который принадлежал художнику Пабло Пикассо. Аукцион пройдет в четверг, 12 октября. Начальная цена составляет 24 миллиона долларов.

Лот, о котором идет речь, расположен в коммуне Мужен. В этом особняке покончила с собой его жена Жаклин Роке, портреты которой художник писал несколько сотен раз. После смерти Пикассо его дочь продала дом. Новым владельцем стал житель Голландии, он переименовал особняк в «Дом Минотавра».

У нового владельца были масштабные планы по реконструкции: к дому он пристроил несколько гаражей, большой бассейн и теннистный корт, но на все, что он планировал сделать, не хватило денег. После перестройки дом утратил свой истинный облик, каким он был при Пикассо. «Единственной оригинальной комнатой остается его студия, где еще остались следы краски, оставленные художником», — рассказал агент по недвижимости Майкл Цинграф.

Общая площадь особняка составляет 1,7 тысячи квадратных метров, размер участка — 3,3 гектара, передает Лента.ру.