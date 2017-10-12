В коммуне Гидигич запланированы отключения воды

Жители ряда улиц в коммуне Гидигич в пятницу, 13 октября, останутся без водопроводной воды.

Потребителям, проживающим по нижеуказанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передаёт IPN.



По информации АО „Apă-Canal Chișinău”, отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00. Они связаны с необходимостью выполнения плановых работ по промывке водонапорных башен в коммуне Гидигич. Речь идёт о следующих улицах: В. Микле, Гр. Уреке, Колумна, Рэдиакулуй, М. Витязул, Редиул Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Грибов, Комуна дин Парис, Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре ши Сфынт.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Жители ряда улиц в коммуне Гидигич в пятницу, 13 октября, останутся без водопроводной воды. Потребителям, проживающим по нижеуказанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передаёт IPN.



По информации АО „Apă-Canal Chișinău”, отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00. Они связаны с необходимостью выполнения плановых работ по промывке водонапорных башен в коммуне Гидигич. Речь идёт о следующих улицах: В. Микле, Гр. Уреке, Колумна, Рэдиакулуй, М. Витязул, Редиул Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Грибов, Комуна дин Парис, Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре ши Сфынт.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.