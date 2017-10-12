ПСРМ подала документы на участие в кампании перед референдумом об отставке Киртоакэ

Партия социалистов первой подала документы на участие в агитационной кампании перед референдумом по отстранению от должности мэра столицы Дорина Киртоакэ. Избирательная комиссия открыла регистрацию сегодня. Документы будут принимать до 22 октября.

"Мы уверены, что граждане выйдут на голосование, чтобы сказать "нет" этому мэру, чтобы отправить его в отставку, снять с должности. Мы должны убрать Дорина Киртоакэ", - заявил депутат ПСРМ Василий Боля.



Законодательство отводит на рассмотрение заявки партии на агитацию три дня. По данным Минюста, право участвовать в референдуме получили 45 политформирований. Агитационная кампания продлится до 17 ноября, а голосование состоится 19-го.



Несколько партий отказались участвовать в референдуме - Демократическая, Либерал-демократическая и Национал-либеральная. Партия "Действие и солидарность", либералы, а также Партия национального единства объявили, что бойкотируют плебисцит.

Народные европейцы и "Платформа Достоинство и правда" отдали своим сторонникам право решения, участвовать или нет в агитации за или против отставку Дорина Киртоакэ.