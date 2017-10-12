ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Источник