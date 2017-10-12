Одобрен проект закона о небанковских кредитных организациях

Правительство одобрило проект закона о небанковских кредитных организациях, цель которого – развитие сектора небанковского кредитования и финансового лизинга, в том числе путем предотвращения чрезмерных рисков в системе, увеличения доступа к финансовым средствам физических и юридических лиц.

Проект предусматривает условия для защиты прав и законных интересов кредиторов, доноров, клиентов, а также учредителей, ассоциаций и акционеров небанковских кредитных организаций, передает Молдпрес.

Документ регулирует особенности создания и деятельности небанковских кредитных организаций, в том числе виды основной профессиональной деятельности, разрешенной им. В частности, предусмотрены порядок выдачи предварительного разрешения до регистрации в Государственном реестре юридических лиц и последующая регистрация в Реестре небанковских кредитных организаций, разрешенных Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР).

Другое положение касается установления минимальных требований к уставному капиталу и собственному капиталу. Так, профильные организации будут обязаны удерживать и поддерживать свой собственный капитал в любое время в минимальном размере 5% по отношению к стоимости активов.

В проекте также изложены требования к администраторам и обязательство проведения аудита годового финансового положения аудиторской компанией или индивидуальным аудитором-предпринимателем для небанковских кредитных организаций, стоимость активов которых на конец года превышает 25 млн. леев.

В настоящее время на внутреннем рынке действуют более 130 микрофинансовых организаций. В течение 2016 года их активы увеличились примерно на 30%, максимальная стоимость составила 4,7 млрд. леев.