Спрос на роскошные автомобили в России продолжает расти

Люксовые автомобили в России пользуются стабильным спросом даже в условиях кризиса, а уж на фоне общего роста рынка - и подавно. В подтверждение этого август показал очередной всплеск российских продаж роскошных машин.

По данным агентства "Автостат", в августе российские продажи новых люксовых легковых автомобилей выросли сразу на 31% и составили 119 штук (в прошлом году была 91 штука).

В модельной структуре перемен не произошло: первое место и более 40% рынка люксовых автомобилей в России продолжает удерживать одна модель – Mercedes-Maybach S-Class. В августе его купили 49 жителей России.

Далее в списке идут автомобили Maserati, продажи которых в августе составили 39 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте марка Bentley (15 единиц).

Кроме этих марок, в августе своих покупателей в России нашли 6 новых Rolls-Royce, 5 спорткаров Lamborghini, 3 Ferrari и 2 Aston Martin, передает Вести.ру.