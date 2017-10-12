Родители устроили массовую драку после ссоры двух детей. ВИДЕО

В Китае сразу несколько взрослых вступили в потасовку прямо на детской площадке после того, как двое детей не поделили игрушку. В результате драки один человек получил легкие травмы.

Инцидент произошел 7 октября в торговом центре Xinghe iCO в городе Шэньчжэнь на юге страны, сообщает South China Morning Post. Очевидцы сняли развитие конфликта на мобильный телефон, и видео случившегося затем широко распространилось в китайских соцсетях, передает Вести.ру.

На записи видно, как на площадке дерутся сразу несколько мужчин, причем некоторые из них путаются ударить оппонентов даже крупными игрушками. По сообщениям, в потасовке участвовали не только отцы поспоривших малышей, но и их друзья. Конфликт удалось погасить только сотрудникам торгового центра.

После драки в соцсетях стали распространяться слухи о том, что один из участников инцидента оказался в больнице в состоянии комы. Администрации торгового центра пришлось опубликовать официальное заявление, в котором сообщалось, что серьезно пострадавших в результате потасовки не было, лишь один человек получил незначительные травмы.