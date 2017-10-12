Девушка получила коллапс легких, подпевая музыканту на концерте

В США у девушки случился коллапс легких из-за громких криков и пения на концерте One Direction, пишет Journal of Emergency Medicine.

16-летняя пострадавшая обратилась в одну из техасских больниц с жалобами на одышку. При этом никаких других симптомов – боли в груди или горле – у нее не было. Врачи выявили у нее скопление пузырьков воздуха в заглоточном пространстве, а также спадение обоих легких. По предположению медиков, причиной случившегося стал разрыв в легком.

Ранее девушка посетила концерт, на котором вопила от восторга и от души подпевала вокалисту. По мнению врачей, именно это привело к коллапсу. Сейчас состояние девушки нормализовалось — она вернулась домой, передает Вести.ру.