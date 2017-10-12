В Сирии ликвидировали Белую вдову и ее сына

В Сирии убита британка по прозвищу Белая вдова, воевавшая за "Исламское государство" (террористическая группировка). Салли Джонс была ликвидирована в ходе атаки американского беспилотника в Ракке. Об этом сообщает Times.

Военные нанесли удар, когда Джонс пыталась бежать из осажденной Ракки. Вместе с Белой вдовой погиб ее 12-летний сын.

За действиями Джонс на протяжении последних нескольких лет следила внешняя разведка Соединенного Королевства. История британки стала известна в июле 2017 года – она появилась в общеарабской газете "Аль-Хаят".

Четыре года назад 45-летняя Джонс вышла замуж за мусульманина из Бирмингема, который был вдвое моложе нее. Забрав с собой двоих детей, она переехала в Сирию и приняла ислам. Ее супруг Джунейд Хусейн, помощницей которого она стала, оказался главным вербовщиком ИГ в странах Европы. Он участвовал в подготовке не менее 12 терактов. Хусейн был уничтожен американским беспилотником два года назад, напоминает Вести.ру.