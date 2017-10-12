В ПАСЕ жестко раскритиковали украинский закон об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение по закону об образовании на языках нацменьшинств в Украине. За принятие документа с внесенными в него поправками проголосовали 82 депутата, против - 11, 17 воздержались, передает Европейская правда.

Так, члены ПАСЕ достаточно жестко раскритиковали закон об образовании, изменив статью 7 о языке образования без консультаций с представителями нацменьшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании. Кроме того, у ПАСЕ есть ряд юридических вопросов к закону.

По результатам дебатов было принято большинство предложений румынских и венгерских депутатов, передает korrespondent.net.

Примечательно, что ряд политиков требовали отмены закона в целом. В свою очередь украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

"Только по два часа в неделю выделялось на украинский. Как результат, учащиеся венгерских и румынских школ не могли сдать экзамены в вузах", - пояснил глава украинской делегации Владимир Арьев.

5 сентября Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.